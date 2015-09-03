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    Аллегри: «Через время «Ювентус» будет во всеоружии»

    Главный наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о трансферах команды в межсезонье.

    "Это лето было очень сложным. Нас покинул ряд важных футболистов. Но не стоит забывать, что и усилились мы опытными игроками. Трансферная компания проходила очень сложно, но радует то, что нам удалось собрать сильный состав, который сможет сражаться на всех фронтах. К сожалению, пока в команде остаются травмированные футболисты, но через время "Ювентус" будет во всеоружии.

    Что касается трансфера Эрнанеса, то я полагаю на него большие надежды, ведь он является опытным футболистом с отменной техникой и умением забивать мячи. Я уверен, он сможет добиться успеха в футболке "старой синьоры" ."

    Источник: Football Italia

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    03.09.2015 13:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 3 сентября 2015, 17:41

      Главное чтоб не случилось как с Миланом после ухода Пирло

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