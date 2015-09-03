Аллегри: «Через время «Ювентус» будет во всеоружии»

Главный наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о трансферах команды в межсезонье.

"Это лето было очень сложным. Нас покинул ряд важных футболистов. Но не стоит забывать, что и усилились мы опытными игроками. Трансферная компания проходила очень сложно, но радует то, что нам удалось собрать сильный состав, который сможет сражаться на всех фронтах. К сожалению, пока в команде остаются травмированные футболисты, но через время "Ювентус" будет во всеоружии.

Что касается трансфера Эрнанеса, то я полагаю на него большие надежды, ведь он является опытным футболистом с отменной техникой и умением забивать мячи. Я уверен, он сможет добиться успеха в футболке "старой синьоры" ."