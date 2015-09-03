Мутко: «Предложил Кержакову три позиции в РФС»

Президент РФС Виталий Мутко считает, что нападающий «Зенита» Алексадр Кержаков еще не исчерпал своих возможностей и может продолжить играть в футбол. В то же время, чиновник рассчитывает предоставить Александру работу в своей организации в случае завершения карьеры.

«В РФС мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы Саша играл в футбол. Это неординарный игрок, за «Зенит» забил более 100 мячей, больше всех забил за сборную России. Человек в соку, мог бы играть. Так складываются реалии, почему-то Виллаш-Боаш ему такого шанса не дает. Еще год контракта у Саши останется, играть или не играть? А трансферное окно уже закрыто.

Позиция Саши: он бы не хотел менять клуб. Или играть в «Зените», или заканчивать карьеру. Мы договорились: если он прекращает карьеру игрока, мы предложим ему должность в РФС. Я предложил ему три позиции в РФС, это будет что-то рядом с национальными сборными. Он все здесь знает, здесь ему найдется применение.

В ближайшее время поговорим с руководством «Зенита» и расставим все точки над "и», — сказал Мутко.