Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Предложил Кержакову три позиции в РФС»

    Президент РФС Виталий Мутко считает, что нападающий «Зенита» Алексадр Кержаков еще не исчерпал своих возможностей и может продолжить играть в футбол. В то же время, чиновник рассчитывает предоставить Александру работу в своей организации в случае завершения карьеры.

    «В РФС мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы Саша играл в футбол. Это неординарный игрок, за «Зенит» забил более 100 мячей, больше всех забил за сборную России. Человек в соку, мог бы играть. Так складываются реалии, почему-то Виллаш-Боаш ему такого шанса не дает. Еще год контракта у Саши останется, играть или не играть? А трансферное окно уже закрыто.

    Позиция Саши: он бы не хотел менять клуб. Или играть в «Зените», или заканчивать карьеру. Мы договорились: если он прекращает карьеру игрока, мы предложим ему должность в РФС. Я предложил ему три позиции в РФС, это будет что-то рядом с национальными сборными. Он все здесь знает, здесь ему найдется применение.

    В ближайшее время поговорим с руководством «Зенита» и расставим все точки над "и», — сказал Мутко.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2015 11:54
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 3 сентября 2015, 12:17

      1)Сторож
      2)Дворник
      2)Почтальон

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 > -Сивый Мерин- 3 сентября 2015, 12:31

      Причем дворник—почтальон одна новая специальность

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11