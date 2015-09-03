Текстовая трансляция матча Голландия - Исландия - на «Бомбардире»

Россия 2 и спорт 1 всегда раньше показывали матчи а сегодня нихрена не показывают м да.....
Голландцы перед матчем со сборной Исландии находятся на унылом для себя третьем месте, которое при определенных раскладах не позволит команде Данни Блинда пробиться на Евро-2016. Даже вероятная победа над Исландией ненамного улучшит турнирное положение полуфиналиста последнего чемпионата мира, которому желательно побеждать в оставшихся четырех встречах отбора. А календарь у голландцев очень непростой, ведь команде предстоят поединки со всеми конкурентами. Исландцы же чувствуют себя значительно комфортнее, команда обыграла дома сборные Чехии, Турции и Голландии и даже в случае поражения не опустится ниже второй строчки в турнирной таблице
«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Голландия – Исландия. Комментировать встречу будет Ерофеев Андрей. Начало матча – в . 21:45 мск.