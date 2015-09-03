Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Текстовая трансляция матча Голландия - Исландия - на «Бомбардире»

    Голландцы перед матчем со сборной Исландии находятся на унылом для себя третьем месте, которое при определенных раскладах не позволит команде Данни Блинда пробиться на Евро-2016. Даже вероятная победа над Исландией ненамного улучшит турнирное положение полуфиналиста последнего чемпионата мира, которому желательно побеждать в оставшихся четырех встречах отбора. А календарь у голландцев очень непростой, ведь команде предстоят поединки со всеми конкурентами. Исландцы же чувствуют себя значительно комфортнее, команда обыграла дома сборные Чехии, Турции и Голландии и даже в случае поражения не опустится ниже второй строчки в турнирной таблице
    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Голландия – Исландия. Комментировать встречу будет Ерофеев Андрей. Начало матча – в . 21:45 мск.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2015 20:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      bersanov95 3 сентября 2015, 21:53

      Россия 2 и спорт 1 всегда раньше показывали матчи а сегодня нихрена не показывают м да.....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11