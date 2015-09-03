Дзадза отказался переходить в «Вест Хэм»

Форвард туринского "Ювентуса" Симоне Дзадза сам не пожелал переезжать в английскую Премьер-лигу.

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич гарантировал итальянскому бомбардиру место в основном составе команды, но игрок принял решение доказать свою боеспособность в составе "Ювентуса" и отказал хорватскому наставнику.

Чуть ранее "старая синьора" отказала в трансфере игрока "Марселю", доказав всем, что они рассчитывают на нападающего в будущем.

В прошлом сезоне игрок провел сезон в составе "Сассуоло", где принял участие в 31 матче Серии А и забил 11 голов.