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    Лебедев: «Уверен в победе сборной России»

    Заместитель председателя Государственной Думы Игорь Лебедев, накануне вошедший в исполком РФС, выразил уверенность в победе сборной России над командой Швеции в отборочном матче к Евро-2016.

    «Безусловно, я планирую быть на стадионе. И я призываю всех болельщиков, которым небезразличен футбол, найти время, силы и финансы, чтобы сходить и поболеть за нашу сборную. Наши ребята нуждаются в поддержке огромной аудитории болельщиков. Если будет полный стадион, то так называемый 12-й игрок должен помочь нашим ребятам.

    Я уверен в победе наших игроков. Прошу всех болельщиков поддержать нашу команду, наши ребята нуждаются в поддержке как никогда. Когда полная арена будет поддерживать наших ребят, это придаст им дополнительные силы. Ребята понимают ответственность и значимость игры. Я думаю, что мы выиграем у сборной Швеции с минимальным счeтом, но счeт не имеет значения, главное — три очка», — сказал Лебедев в эфире радиостанции «Вести ФМ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2015 10:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16

      suhow6 3 сентября 2015, 14:02

      проиграем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 3 сентября 2015, 11:12

      Лучше бы сын Жирика молчал, не опошлял футбол своими мыслишками...

      0
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