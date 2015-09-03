Педро: «Для Моуринью каждый игрок - это один из членов его семьи»

Нападающий лондонского "Челси" Педро Родригес рассказал об отношениях с главным тренером команды Жозе Моуринью.

"Когда ты общаешься с Моуринью тет-а-тет, то перед тобой предстает другой человек. Он очень меняется. За врем моего пребывания в Лондоне я изменил свое отношение к нему. Для него каждый игрок - это один из членов его семьи. Он ценит их и уважает, но также и требует от всех очень много."

Напомним, что футболист перебрался во состав "аристократов" летом этого года из "Барселоны".