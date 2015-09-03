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    Педро: «Для Моуринью каждый игрок - это один из членов его семьи»

    Нападающий лондонского "Челси" Педро Родригес рассказал об отношениях с главным тренером команды Жозе Моуринью.

    "Когда ты общаешься с Моуринью тет-а-тет, то перед тобой предстает другой человек. Он очень меняется. За врем моего пребывания в Лондоне я изменил свое отношение к нему. Для него каждый игрок - это один из членов его семьи. Он ценит их и уважает, но также и требует от всех очень много."

    Напомним, что футболист перебрался во состав "аристократов" летом этого года из "Барселоны".

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.09.2015 10:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 3 сентября 2015, 12:43

      Педрито расскажи это своей екс-семье в барселоне)))
      Глорам здесь ты уже все рассказал)

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