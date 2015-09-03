Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Киевское «Динамо» определилось с заявкой на Лигу чемпионов

    Киевское "Динамо" опубликовало список футболистов, которые смогут принять участие в поединах Лиги чемпионов сезона-2015/16.

    Вратари: Александр Шовковский, Александр Рыбка

    Защитники: Данило Силва, Антунеш, Александар Драгович, Николай Морозюк, Домагой Вида, Евгений Макаренко, Евгений Хачериди

    Полузащитники: Мигель Велозу, Радосав Петрович, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Денис Гармаш, Олег Гусев, Нико Кранчар, Дерлис Гонсалес, Виталий Буяльский, Сергей Мякушко, Юнес Беланда

    Нападающие: Артем Кравец, Жуниор Мораес, Лукаш Теодорчик

    Удивительно, что место в заявке нашлось даже для Нико Кранчара, который пропустил всю подготовку вместе с командой и планировал покинуть клуб уже прошедшим летом.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2015 10:08
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 сентября 2015, 10:52

      Ярмоленко не ушёл, это гуд... Пожелаем киевлянам две победы над Порту! )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -21

      SD-Podonok > VIPded 3 сентября 2015, 18:15

      І перемогу над Челсі в Києві!)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11