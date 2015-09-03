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    Эрнанес: «Нельзя судить о «Ювентусе» после двух матчей, мы остаемся командой – победителем»

    Новичок "Ювентуса" полузащитник Эрнанес считает, что два поражения в стартовых турах чемпионата Италии не позволяют говорить о игровом кризисе в команде. Напомним, что бразилец перешел в "Ювентус" из "Интера" в последний день летнего трансферного окна.

    «После двух матчей ни о чем судить нельзя. "Ювентус" четыре года хорошо играл, и каждый знает его силу. Несколько важных игроков покинули команду, теперь нужно научиться восполнять потери. Но в Европе и в Италии "Ювентус" остается командой-победительницей. Лично я ощущаю себя на пике. Это прекрасный шанс проявить себя. Готов принять новый вызов с "Ювентусом". Очень рад буду сыграть в Лиге чемпионов. Хочется помочь команде достичь новых высот», - заявил Эрнанес.

    Источник: Goal.com

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    03.09.2015 09:29
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