Писарро в третий раз за карьеру может перейти в «Вердер»

Нападающий Клаудио Писарро вновь может стать игроком «Вердера». Бременский клуб ведет переговоры с перуанским футболистом.

Писарро может начать свои выступления за «Вердер» и после закрытия летнего трансферного окна, поскольку в данный момент является свободным агентом. Если он заключит контракт с бременцами, то вернeтся в этот клуб в третий раз за свою карьеру.Писарро выступал за «Вердер» с 1999 по 2001 год и с 2009 по 2012 год. Кроме того, он играл за эту команду на правах аренды с 2008-го по 2009-й.