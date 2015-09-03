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    Бубнов: «Не готов озвучить фамилию игрока «Урала», ставившего на победу «Терека»

    Эксперт Александр Бубнов заявил, что не готов озвучить фамилию игрока «Урала», который якобы ставил деньги на победу «Терека» (3:3) в матче седьмого тура РФПЛ.

    «Дзичковскому передали информацию, что игрок «Урала» ставил деньги, и поэтому начался сыр-бор. Фамилию он не говорит. Но мне сказали – я в шоке был. Это инсайд, его надо проверять. Озвучить фамилию я не готов. Если я все начну говорить, что сказали, его можно и вычислить. Говорить ничего не буду, это все очень серьезно, просто так это возникнуть не могло. Я работал в комитете по договорным играм, знаю, что это такое. К нам тогда президент клуба Тукманов обращался по поводу договорных игр, они подозревали игроков. Это впервые такое – президент клуба официально обратился по поводу своих игроков. Они вынесли сор из избы и мы разбирались. Больше того, мне чиновник ФНЛ давал информацию по договорной игре. Сами не хотели, нам давали, а это их прямая обязанность. Встает вопрос – кто там был комиссар на игре? Не кто-то, а Куликов Сережа, он давно работает. Само его заявление – мы поехали и спасли честь футбола, у нас было много встреч. С кем, по какому поводу?», - сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.09.2015 06:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 3 сентября 2015, 11:45

      обычный балабол..

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      Рейтинг: +296

      Raulya 3 сентября 2015, 09:44

      Знал бы сказал бы а не в пустую трындел...заливат бубен просто

      0
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      Рейтинг: +21

      Faith 3 сентября 2015, 09:01

      Не надо пустую шимиху поднять,надо доказывать.я слышал он говорил я говорил что за детская игра.надо и Бубнова наказать еслы рн не докажет

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 3 сентября 2015, 08:32

      трепло...

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      Рейтинг: +25

      Оззи 3 сентября 2015, 07:02

      Пёс.......И интригант....

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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 3 сентября 2015, 06:49

      Точно балабол

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