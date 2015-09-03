Бубнов: «Не готов озвучить фамилию игрока «Урала», ставившего на победу «Терека»

Эксперт Александр Бубнов заявил, что не готов озвучить фамилию игрока «Урала», который якобы ставил деньги на победу «Терека» (3:3) в матче седьмого тура РФПЛ.

«Дзичковскому передали информацию, что игрок «Урала» ставил деньги, и поэтому начался сыр-бор. Фамилию он не говорит. Но мне сказали – я в шоке был. Это инсайд, его надо проверять. Озвучить фамилию я не готов. Если я все начну говорить, что сказали, его можно и вычислить. Говорить ничего не буду, это все очень серьезно, просто так это возникнуть не могло. Я работал в комитете по договорным играм, знаю, что это такое. К нам тогда президент клуба Тукманов обращался по поводу договорных игр, они подозревали игроков. Это впервые такое – президент клуба официально обратился по поводу своих игроков. Они вынесли сор из избы и мы разбирались. Больше того, мне чиновник ФНЛ давал информацию по договорной игре. Сами не хотели, нам давали, а это их прямая обязанность. Встает вопрос – кто там был комиссар на игре? Не кто-то, а Куликов Сережа, он давно работает. Само его заявление – мы поехали и спасли честь футбола, у нас было много встреч. С кем, по какому поводу?», - сказал Бубнов.