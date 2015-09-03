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    «Реал» включил Черышева в заявку на Лигу чемпионов

    Российский полузащитник «Реала» Денис Черышев включен в заявку мадридского клуба на Лигу чемпионов. Полностью лист «А» заявки выглядит следующим образом:

    Вратари: Навас, Касилья, Рубен.

    Защитники: Варан, Пепе, Рамос, Начо, Марсело, Карвахаль, Арбелоа, Данило, Абнер.

    Полузащитники: Кроос, Родригес, Бэйл, Каземиро, Ковачич, Васкес, Модрич, Черышев, Иско, Эдегор.

    Нападающие: Роналду, Бензема, Хесе.

    В заявочный лист «B» попали полузащитник Маркос Льоренте и нападающий Борха Майораль.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.09.2015 01:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 сентября 2015, 09:46

      Без шансов,если только человек 12 травмы не получат

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19

      uyfallu 3 сентября 2015, 08:41

      надо было в аренду идти а так скамейку протирать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 3 сентября 2015, 05:11

      По своей сути футбол большой прибыли не преносит а зарплаты футболистов миллионы долларов,во преки законам экономики

      -1
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      Рейтинг: +25

      timm116 > slavutiq70 3 сентября 2015, 06:43

      у нас может и так,но не у них
      .Выручка за 2014: €549,5 млн.
      Выручка за 2013: €518,9 млн.
      Позиция в лиге 2013/2014: 3
      Фолловеров Twitter: 14,4 млн.
      Посещаемость матчей (средн.): 70 739
      Выручка в день матча: 113,8 млн. евро
      Продажа телетрансляций: 204,2 млн. евро
      Реклама: 231,5 млн. евро

      0
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      Рейтинг: +25

      timm116 > slavutiq70 3 сентября 2015, 06:44

      Обратите внимание на последние 4 строки...Нашим и не снилось такое...

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > timm116 3 сентября 2015, 10:06

      Ничего не вопреки.
      Просто так никто денег не платит. Если платят - значит отбивают потом. Откуда первоисточник таких денег?
      Это товары/услуги, которые покупают потребители. Футболисты клуба с большим брендом и сам клуб - прекрасная рекламная площадка. Вот и платят производители всяких напитков, чипсов, футболок, компьютерных игр, телекоммуникаций, бытовой техники, автомобилей, букмекерские конторы и т.д. и т.п. Платят за то, чтобы потенциальный покупатель бутылки колы купил именно ту, которую видел на фотке своего любимого игрока.
      Всё просто.
      А для того, чтобы другие клубы (не топ-10-20) не могли подойти близко к этому рынку рекламы - топ-клубы придумали ФФП. Мансити и ПСЖ успели вот вскочить в этот вагон, а уже Монако - похоже, что нет.
      Доходы клубов с мировыми брендами при этом формируются только небольшой частью в стране их пребывания. В основном - многонаселенная азия. Поэтому ездят туда с турне.

      А у нас - всего140-150 млн населения, с низким уровнем потребления . Поэтому наши рекламодатели таких денег не заплатят никогда. А платят по разнарядке, потому что у нас футбол (да и практически весь спорт) - дело политическое, а не экономическое. В КХЛ только экономическая составляющая существенная, хотя, думаю, и там - не определяющая.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Старый Пью 5 сентября 2015, 12:17

      +++++

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