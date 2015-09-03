«Реал» включил Черышева в заявку на Лигу чемпионов

Без шансов,если только человек 12 травмы не получат
Российский полузащитник «Реала» Денис Черышев включен в заявку мадридского клуба на Лигу чемпионов. Полностью лист «А» заявки выглядит следующим образом:
Вратари: Навас, Касилья, Рубен.
Защитники: Варан, Пепе, Рамос, Начо, Марсело, Карвахаль, Арбелоа, Данило, Абнер.
Полузащитники: Кроос, Родригес, Бэйл, Каземиро, Ковачич, Васкес, Модрич, Черышев, Иско, Эдегор.
Нападающие: Роналду, Бензема, Хесе.
В заявочный лист «B» попали полузащитник Маркос Льоренте и нападающий Борха Майораль.