Венгер: «Мартиаль забил 11 голов в чемпионате Франции – это хорошо описывает ситуацию на трансферном рынке»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал трансфер нападающего Антони Мартиаля из «Монако» в «Манчестер Юнайтед», который обошелся манкунианцам в 80 миллионов евро.

«Я слышал, что «Манчестер Юнайтед» отдал за него 80 миллионов евро. Он забил 11 мячей в чемпионате Франции — это хорошо описывает ситуацию», - говорит Венгер.

Наставник считает, что этот случай свидетельствует о дефиците хороших по меркам топ-клубов игроков.

«Это значит, что проблема не в деньгах и не в отсутствии желания их тратить – проблема в количестве игроков, способных усилить большие клубы. Трудно найти футболиста, покупка которого гарантированно сделает команду лучше. Случай с Мартиалем очень хорошо это демонстрирует».