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    Немецкие клубы получили больше всех прибыли по итогам трансферного окна

    Подведены общие итоги летнего трансферного окна для пяти ведущих чемпионатов.

    Получить прибыль в результате покупки и продажи футболистов удалось только клубам Германии и Франции. Команды Бундеслиги потратили на трансферы 411,4 миллиона евро, а доходы от продаж игроков составили 477,1 миллиона – общий заработок превысил 65 миллионов. Расходы клубов Лиги 1 достигли 306,6 миллиона евро, а выручка – 350 миллионов.

    Испанские и итальянские клубы в ходе трансферной кампании потратили больше, чем заработали. Так, представители Примеры заплатили за футболистов 571,6 миллиона евро, а получили за трансферы 387,1 миллиона, а для команд из Серии А аналогичные показатели составили 576,7 и 494,3 миллиона.

    Самым убыточным из ведущих чемпионатов Европы в этом отношении оказалась АПЛ: купив футболистов на 1,04 миллиарда евро, английские клубы понесли суммарный убыток в 481, 8 миллиона.

    Источник: Р-Спорт

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    03.09.2015 00:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 3 сентября 2015, 06:54

      На фоне анти российских санкций обвала цены на нефтогаз и акций газпрома немцы устроили распродажу

      0
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 3 сентября 2015, 05:22

      Футбол развивается вопреки всем законам экономики

      1
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      Рейтинг: +136

      Dodge87 3 сентября 2015, 03:03

      иногда задумываюсь.столько голодающих,бездомных,измученны
      х войной людеей и такое бабло тратится в пустую...неужели нельзя снизить стоимость игроков

      5
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      Рейтинг: +25

      timm116 > Dodge87 3 сентября 2015, 06:50

      Нельзя,там же хозяева кто?Какое дело им до голодающих,бездомных,измученны
      х войной людей ???
      Прибыль прибыль прибыль!!!!

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