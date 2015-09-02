Матч Украина – Беларусь посетят 35 тысяч зрителей

Директор «Арены Львов», Денис Рынский рассказал, что почти все билеты на игру сборных Украины и Беларуси, которая состоится на этом стадионе в рамках отбора на Евро-2016, распроданы.

«По моей информации, почти все билеты на матч Украина – Беларусь проданы. Соответственно, ожидается аншлаг. Хотел бы всех попросить, чтобы на стадионе все болельщики вели себя адекватно. Нам очень важно провести этот матч на высоком уровне», - сказал Рынский.

Стадион вмещает около 35 тысяч человек.