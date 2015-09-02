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    Матч Украина – Беларусь посетят 35 тысяч зрителей

    Директор «Арены Львов», Денис Рынский рассказал, что почти все билеты на игру сборных Украины и Беларуси, которая состоится на этом стадионе в рамках отбора на Евро-2016, распроданы.

    «По моей информации, почти все билеты на матч Украина – Беларусь проданы. Соответственно, ожидается аншлаг. Хотел бы всех попросить, чтобы на стадионе все болельщики вели себя адекватно. Нам очень важно провести этот матч на высоком уровне», - сказал Рынский.

    Стадион вмещает около 35 тысяч человек.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.09.2015 23:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 2 сентября 2015, 23:34

      хохлы могут быть адекватными?

      0
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      Рейтинг: +25

      timm116 > kkomov 3 сентября 2015, 06:59

      Если что то и произойдёт,обвинят Россию...

      0
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