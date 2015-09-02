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    Слуцкий: «Пока никаких проблем с тактикой не возникает»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поведал о нюансах подготовки к игре со сборной Швеции, которая состоится в субботу в рамках отбора на Евро-2016. В частности, наставник россиян рассказал о том, что происходило на двух закрытых тренировках.

    «Мы просто моделировали варианты тактики, поэтому и хотелось потренироваться в закрытых условиях. Основные тренировки прошли, с завтрашнего дня нагрузки будут снижены. Планируем уже поработать над стандартными положениями и выполнить некоторые восстановительные вещи», - говорит Слуцкий.

    Также тренер сказал, что тактика подстроена под имеющихся в его распоряжении футболистов.

    «Все стараются выполнять, что просят. Тем более, тактика подстроена под людей, которым удобно эти вещи делать. Пока никаких проблем не возникает, но окончательно мы сможем уже понять в игре, насколько наши требования усвоились».

    Источник: Sports.ru

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    02.09.2015 23:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      Aby05 3 сентября 2015, 03:38

      Игра покажет тактику

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      denhim 3 сентября 2015, 00:57

      Бомбардир, где "НЕ"? Вы кого набрали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 2 сентября 2015, 23:41

      леня-физрук и тактика - разные полюса

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 сентября 2015, 23:18

      Не забыли в заголовке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 2 сентября 2015, 23:08

      Да кто же перед игрой что-то по тактике расскажет?...)))

      0
      Ответить
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