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    Маротта: «Непонятно, с кем в «Шальке» нужно вести переговоры»

    Генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта поведал о том, как проходили переговоры с «Шальке-04» по поводу трансфера полузащитника Юлиана Дракслера. Этот переход в результате так и не состоялся.

    «Мы вышли на «Шальке» с официальным предложением ещe 19 августа. И должен сказать, что было трудно вести с ними переговоры. «Шальке» — странный клуб, непонятно, с кем там нужно вести переговоры. Наверное, поэтому мы не смогли прийти к согласию», - говорит Маротта.

    На пути Дракслера в «Ювентус» были и другие препятствия.

    «Кроме того, они запросили явно завышенную цену, да и мотивация самого Дракслера была минимальной. Он не хотел к нам переходить».

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.09.2015 22:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      Оззи 3 сентября 2015, 07:04

      Лох - это судьба!!! )

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