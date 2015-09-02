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    «Манчестер Юнайтед» заявил Де Хеа на Лигу чемпионов

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа попал в заявку своего клуба на Лигу чемпионов, а вот Виктор Вальдес остался за бортом самого престижного клубного турнира.

    Полностью заявка выглядит так:

    Вратари: Де Хеа, Ромеро, Джонстон.

    Защитники: Джонс, Рохо, Смоллинг, Шоу, Варела, Макнейр, Дармиан.

    Полузащитники: Каррик, Блинд, Янг, Эррера, Пауэлл, Валенсия, Феллаини, Шнейдерлин, Швайнштайгер, Лингард, Мата, Перейра.

    Нападающие: Уилсон, Руни, Мартиаль, Депай.

    Источник: Goal.com

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    02.09.2015 22:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 3 сентября 2015, 02:09

      эпопея с Де Хеа отбила все симпатии к молодому киперу

      1
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    • ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 2 сентября 2015, 23:14

      Неплохо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 2 сентября 2015, 22:37

      Для коней так себе новость

      0
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