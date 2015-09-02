«Манчестер Юнайтед» заявил Де Хеа на Лигу чемпионов

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа попал в заявку своего клуба на Лигу чемпионов, а вот Виктор Вальдес остался за бортом самого престижного клубного турнира.

Полностью заявка выглядит так:

Вратари: Де Хеа, Ромеро, Джонстон.

Защитники: Джонс, Рохо, Смоллинг, Шоу, Варела, Макнейр, Дармиан.

Полузащитники: Каррик, Блинд, Янг, Эррера, Пауэлл, Валенсия, Феллаини, Шнейдерлин, Швайнштайгер, Лингард, Мата, Перейра.

Нападающие: Уилсон, Руни, Мартиаль, Депай.