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    Иванов: «Бубнов – недалекий балабол»

    Президент «Урала» Григорий Иванов в резкой форме высказал свое мнение об известном футбольном эксперте Александре Бубнове. Бубнов ранее утверждал, что ему известна фамилия футболиста «Урала», который поставил на поражение своей команды в матче с «Тереком» (3:3).

    «Пусть Бубнов скажет фамилию игрока, поставившего на «Терек» в матче с «Уралом». Ну чего он? Он же балабол. Все люди, с кем разговариваешь, говорят, что он ненормальный человек. И его еще куда-то берут. Разве это идет на пользу нашему футболу? Какой-то недалекий человек рассказывает всякую ерунду. Бубнов же недалекий. Вы почитайте его книжки!», - говорит Иванов.

    Президент «Урала» не замедлил поделиться собственным впечатлением от книг Бубнова.

    «Я читал. Он пишет, что весь «Спартак» пьяницы, а он один кристально честный, всегда бился. Дасаев плохой, а он ведь лучший вратарь Европы. А Бубнов кто? Ну да, играл в сборной, но Дасаев-то лучший в Европы был, а Бубнов кто?».

    Источник: ФК «Урал»

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    02.09.2015 21:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 3 сентября 2015, 07:50

      Иванов-далёкий балабол.

      1
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 2 сентября 2015, 23:44

      Бубнов случайно не брат Жириновского?

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 2 сентября 2015, 23:04

      БУБА КАК ФУТБОЛИСТ...ТИПИЧНЫЙ КОСТОЛОМ....ТРЕНЕР НИКАКОЙ...А ДРУГИХ СУДИТЬ ПЕРВЫЙ

      0
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      Рейтинг: +25

      Оззи 2 сентября 2015, 22:40

      А что...Бубнов постоянно горячку порет!!!Как будто чисто для рейтинга,как какие-нибудь "танцы" или шоу "голос" - задолбал,честное слово!!!

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 2 сентября 2015, 22:03

      Нажил врага себе)

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