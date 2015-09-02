Фергюсон пригласил Маркевича на Форум элитных тренеров УЕФА

В Ньоне (Швейцария) прошел ежегодный Форум элитных тренеров УЕФА.

На встрече присутствовали Пауло Соуза («Фиорентина»), Арсен Венгер («Арсенал»), Юрген Клопп (без команды), Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Роджер Шмидт («Байер»), Хулен Лопетеги («Порту»), Мануэль Пеллегрини («Манчестер Сити»), Леандру Жардим («Монако»), Лоран Блан (ПСЖ), Мирон Маркевич («Днепр»), Мирча Луческу ("Шахтер") и др.

Отметим, что наставник «Днепра» Мирон Маркевич был приглашен на Форум впервые, а само письмо-приглашение было подписано сэром Алексом Фергюсоном.

Подобные встречи организуются с 1999 года и проходят в начале каждого сезона. Специалисты анализируюит итоги последнего года в футболе и новые тенденции, оценивают изменения в форматах турниров и судейскую работу. Также на Форуме наставники имеют возможность просто пообщаться в неформальной обстановке и обменяться идеями.