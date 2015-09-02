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    Арустамян: «Зенит» присматривается к Гончаренко»

    Комментатор «НТВ-Плюс» Нобель Арустамян о рассказал трансферной кампании «Зенита» и возможных переменах на тренерском мостике клуба.

    «Боаш очень-очень надеялся на крупные трансферы. У него и так звездная команда, но он хотел ее еще усилить. Июль-август – как раз месяцы переговоров, видимо, он в том числе их и вел, там все меняется, все на нервах. Думаю, именно это и есть причина его срывов. Но ничего не получилось», - поведал Арустамян.

    Также комментатор высказал свои версии того, почему не состоялся трансфер полузащитника "Монако" Жоао Моутиньо.

    «У меня две версии. Первая – Моутиньо шел в связке с Витселем, и если бы продавали бельгийца в Италию, приходил бы португалец. Вторая версия – позиции Боаша сильно пошатнулись, и «Зенит» решил не рисковать, Моутиньо 28 лет, в сентябре будет 29, трансфер крупный. И если рабочая версия вторая, то решение клуба логично: зачем так тратиться на игрока под тренера, который уже три месяца как открыто намекает на свой возможный отъезд, а теперь и прямо говорит, что хотел уехать, но не пускают?».

    Кроме того, Арутсамян подтвердил интерес «Зенита» к белорусскому тренеру Виктору Гончаренко, который недавно покинул «Урал».

    «Гончаренко? Клопп? Читал опровержение «Зенита» - это логично. Клуб уважает своего тренера, он не мог промолчать, это непрофессионально. Но по моей информации, к Гончаренко клуб присматривается. Может, не прямо сейчас, может, зимой, следующим летом. Клопп? Эта информация пришла из Италии, не могу ее подтвердить».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2015 21:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 сентября 2015, 23:45

      Гончаренко Зениту не подойдет его никто из игроков всерьез не воспримет да и никто больше из Европы не приедет а кто есть сбегут тут же и тогда рухнет команда совсем хотя и сейчас тоже почти на грани

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 сентября 2015, 23:43

      может Нобель присматривается к Гончару берегись Виктор

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      Рейтинг: +365

      n272nm 2 сентября 2015, 23:41

      Зенит присматривается к Гончаренко?! Что Арутсамян не договаривает. Надо было сказать, что по его информации, Зенит присматривается к Карпину, это было бы эффектнее.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 2 сентября 2015, 23:33

      из армян, говорят, только хорошие обувщики получаются.

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