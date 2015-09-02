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    В СНГ создадут систему обмена информацией о болельщиках

    Правоохранительные органы стран СНГ работают над созданием системы по обмену информацией о спортивных болельщиках. Об этом рассказал министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич после заседания Совета министров внутренних дел СНГ в Минске.

    "Одним из вопросов было создание информационной системы по обмену информацией такого рода. Это касается не только футбольных болельщиков - это касается в целом спортивных болельщиков. Достигнуто понимание, и на первом этапе стороны договорилось о консолидации усилий по обмену информацией», - заявил Шуневич.

    Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заметил, что Россия в этом особенно заинтересована в преддверии ЧМ-2018.

    «Чтобы не омрачить проведение этих соревнований, мы прибегаем к помощи наших коллег».

    Источник: Р-Спорт

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    02.09.2015 21:08
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