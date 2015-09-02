ФИФА отклонила трансфер Гросскройца

Переход полузащитника дортмундской «Боруссии» Кевина Гросскройца в «Галатасарай» сорвался.

Ранее турецкий клуб сообщал, что отправил информацию о переходе Гросскройца за пять минут до закрытия трансферного окна, но из-за технической ошибки в системе регистрации трансферов игроков TMS эти данные были сохранены уже после полуночи, когда окно было закрыто. «Галатасарай» заявлял, что ждет решения ФИФА по этому вопросу.

Теперь же появилась информация о том, ФИФА запретила этот переход, потому что документация не содержала необходимых подписей.