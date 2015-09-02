Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФИФА отклонила трансфер Гросскройца

    Переход полузащитника дортмундской «Боруссии» Кевина Гросскройца в «Галатасарай» сорвался.

    Ранее турецкий клуб сообщал, что отправил информацию о переходе Гросскройца за пять минут до закрытия трансферного окна, но из-за технической ошибки в системе регистрации трансферов игроков TMS эти данные были сохранены уже после полуночи, когда окно было закрыто. «Галатасарай» заявлял, что ждет решения ФИФА по этому вопросу.

    Теперь же появилась информация о том, ФИФА запретила этот переход, потому что документация не содержала необходимых подписей.

    Источник: Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2015 20:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 3 сентября 2015, 09:21

      зачем было все в последние 5 минут решать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 2 сентября 2015, 23:15

      Надо зимой брать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Мангыч 2 сентября 2015, 21:27

      Эх, хороший был игрок , но не смог перебраться в ТОП клуб

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11