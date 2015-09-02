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    Митрофанов: «Может быть, «Милан» или «Ювентус» должны быть дисквалифицированы на пару лет»

    Руководство «Зенита» недовольно методами, которые используют некоторые европейские клубы в своих трансферных кампаниях. В частности, генеральный директор питерского клуба Максим Митрофанов прокомментировал попытки «Милана» и «Ювентуса» приобрести полузащитника Акселя Витселя.

    «Читаешь итальянскую прессу и удивляешься. Абсолютная чушь. В последние два дня начали предпринимать какие-то попытки и итальянцы, и другие. Ответ был прост - вы на часы посмотрите. Плюс переговоры нужно вести», - сказал Митрофанов.

    Кроме того, гендиректор предположил, что европейские клубы выходили на игроков «Зенита» и их агентов. Если это подтвердится, то «Зенит» может пожаловаться в УЕФА.

    «Возможно, они пытались вести переговоры с игроками и их агентами. Но это повод УЕФА подумать, насколько они соблюдают регламент по трансферам и переходам, нарушают его предложения. Может быть, «Милан» или «Ювентус» должны быть дисквалифицированы на пару лет. Возможно, напишем письмо в УЕФА, если у нас будут факты».

    Источник: Р-Спорт

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    02.09.2015 19:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 2 сентября 2015, 23:38

      Пффф! а ты поплачь ещё

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