Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ибрагимович: «Я не знаю нового тренера России, только Капелло»

    Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович пообщался с журналистами на пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу со сборной России в рамках отбора на Евро-2016. Футболист полон решимости так или иначе вывести свою команду на чемпионат Европы.

    «Я хочу вывести команду на Евро. Если я не смогу помочь сборной на поле, сделаю это как-то иначе, используя свой опыт», - сказал Ибрагимович.

    Форвард пропустил начало сезона из-за травмы, но теперь чувствует себя хорошо.

    «Сегодня я выходил на поле, чувствовал подвижность, колени были в хорошем состоянии. Теперь я только хочу играть».

    Также Ибрагимович не смог сказать, как изменится игра сборной России при Леониде Слуцком.

    «Я не знаю нового тренера, только Капелло».

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2015 19:21
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 2 сентября 2015, 23:37

      Посмотрим...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Панков 2 сентября 2015, 23:10

      Скрее Беслан по дате. Русских узнает конечно, Вата есть Ваьа, отгребёт как обычно и пойдет хоккей смотреть,....., с мячом, там шансы есть ещё :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      palanik_tyumen 2 сентября 2015, 22:50

      полтава

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 2 сентября 2015, 21:45

      Надеюсь, он тебя огорчит и ты Лёню узнаешь...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      DarkJoy 2 сентября 2015, 20:50

      наконец узнаешь , что значит когда русские надерают зад иностранцам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Водитель КамАЗа 2 сентября 2015, 19:33

      Еще узнаешь, хрен носатый!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11