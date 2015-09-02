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    Александр Кержаков: «Есть желание играть за основу «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал свое будущее:

    «Сейчас есть желание играть за основу «Зенита», но пока такой возможности нет.

    Конечно, я обсуждал с Виталием Леонтьевичем Мутко возможность поработать в его команде в РФС. Нам еще предстоит обсудить эту тему с руководством «Зенита». Позднее все станет ясно», – сказал Кержаков.

    Напомним, что Кержакову предлагали также предлагали работать в «Зените» в качестве помощника спортивного директора.

    Источник: ТАСС

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    02.09.2015 19:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 2 сентября 2015, 20:09

      Есть желание,,,согласуй с возможностями и флаг в руки,,,,,

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      Рейтинг: +13

      -Конь Педальный- 2 сентября 2015, 19:16

      Есть возможность купить барана,но нет желания.
      Есть желание играть за Зинид,но нет возможности.
      Беда.

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