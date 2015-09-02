Александр Кержаков: «Есть желание играть за основу «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал свое будущее:

«Сейчас есть желание играть за основу «Зенита», но пока такой возможности нет.

Конечно, я обсуждал с Виталием Леонтьевичем Мутко возможность поработать в его команде в РФС. Нам еще предстоит обсудить эту тему с руководством «Зенита». Позднее все станет ясно», – сказал Кержаков.

Напомним, что Кержакову предлагали также предлагали работать в «Зените» в качестве помощника спортивного директора.