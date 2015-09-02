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    Вермален: «Наконец-то почувствовал себя полноценным игроком «Барселоны»

    Защитник «Барселоны» Томас Вермален доволен, что может полноценно играть за клуб.

    "Наконец-то я почувствовал себя полноценным игроком «Барселоны». Я больше не боюсь застоя в качестве моей игры, ведь чувствую, что выхожу на пик формы. Очень важно было пройти хорошую предсезонную подготовку. Несмотря на поражение в Суперкубке, я очень рад своей игре в первых матчах сезона", - сказал Вермален.

    Напомним, что Вермален принес победу «Барселоне» в матче с «Малагой», забив свой первый мяч за каталонцев.

    Источник: Football

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    02.09.2015 19:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 2 сентября 2015, 19:09

      Сделай так, чтобы над тобой, хотя бы, перестали смеяться.

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      Рейтинг: +12

      Arsenal_till i die > kurt_cobain 13 сентября 2015, 18:00

      а кто над ним смеется? он хороший защитник , только в последнее время от травм страдает

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