Вермален: «Наконец-то почувствовал себя полноценным игроком «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Томас Вермален доволен, что может полноценно играть за клуб.

"Наконец-то я почувствовал себя полноценным игроком «Барселоны». Я больше не боюсь застоя в качестве моей игры, ведь чувствую, что выхожу на пик формы. Очень важно было пройти хорошую предсезонную подготовку. Несмотря на поражение в Суперкубке, я очень рад своей игре в первых матчах сезона", - сказал Вермален.

Напомним, что Вермален принес победу «Барселоне» в матче с «Малагой», забив свой первый мяч за каталонцев.