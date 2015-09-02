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    Маротта: «Погба стоит больше 100 миллионов»

    Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил, что клуб не готов расстаться с полузащитником Полем Погба меньше, чем за 100 миллионов евро.

    «Уход Пирло и Тевеса практически не принес нам доходов. Мы инвестировали много денег, потому что у нас образовались пробелы в составе.

    Рынок меняется, и думаю, что в следующем году цены вырастут еще на 30-40 процентов. Если Погба продолжит выступать на таком же уровне, ста миллионов за него будет недостаточно», – подчеркнул Маротта.

    Сообщалось, что туринцы отвергли предложение «Барселоны» на 80 миллионов евро. «Челси» также был готов побороться за французского полузащитника, однако официального предложения от «синих» не последовало.

    Источник: Football Italia

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    02.09.2015 17:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +128

      ArtNow 2 сентября 2015, 21:38

      Пусть сидит у вас с вашими 100 лямами...

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 2 сентября 2015, 19:02

      За 100 можно было отдавать

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 2 сентября 2015, 18:54

      Цены вырастут на 30-40%, а в рублях видно в несколько раз

      0
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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 2 сентября 2015, 17:52

      )))))))))

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 2 сентября 2015, 17:46

      Куда катится футбол..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      suhow6 2 сентября 2015, 17:11

      с ума ты сошёл. 50 максимум

      2
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