Маротта: «Погба стоит больше 100 миллионов»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил, что клуб не готов расстаться с полузащитником Полем Погба меньше, чем за 100 миллионов евро.

«Уход Пирло и Тевеса практически не принес нам доходов. Мы инвестировали много денег, потому что у нас образовались пробелы в составе.

Рынок меняется, и думаю, что в следующем году цены вырастут еще на 30-40 процентов. Если Погба продолжит выступать на таком же уровне, ста миллионов за него будет недостаточно», – подчеркнул Маротта.

Сообщалось, что туринцы отвергли предложение «Барселоны» на 80 миллионов евро. «Челси» также был готов побороться за французского полузащитника, однако официального предложения от «синих» не последовало.