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    Навас хочет подписать новый контракт с «Реалом»

    Вратарь мадридского «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас хочет подписать с клубом новый контракт после того, как сорвался его переход в «Манчестер Юнайтед» в рамках трансфера Давида Де Хеа.

    Голкипер получил от сборной разрешение остаться в Мадриде на некоторое время, чтобы решить контрактные вопросы. Навас хотел бы повышения зарплаты до того уровня, который ему предлагали манкунианцы. В новом сезоне костариканец скорее всего будет основным вратарем «королевского клуба».

    Источник: Football Espana

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    02.09.2015 15:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +157

      За Ливерпуль 2 сентября 2015, 20:13

      Чудак.Де Хеа перейдет зимой в Реал и будешь ты номер 2!! а это постоянно полироль лавки.Сам попросишь потом о продажи в МЮ

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 > За Ливерпуль 3 сентября 2015, 00:08

      Де Хеа заявили на ЛЧ, значит он не сможет играть за Реал в ЛЧ в этом году! Может МЮ специально заявил его

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      Рейтинг: +17

      RedWolf95 2 сентября 2015, 17:18

      Молодец Навас )

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