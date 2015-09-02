Навас хочет подписать новый контракт с «Реалом»

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас хочет подписать с клубом новый контракт после того, как сорвался его переход в «Манчестер Юнайтед» в рамках трансфера Давида Де Хеа.

Голкипер получил от сборной разрешение остаться в Мадриде на некоторое время, чтобы решить контрактные вопросы. Навас хотел бы повышения зарплаты до того уровня, который ему предлагали манкунианцы. В новом сезоне костариканец скорее всего будет основным вратарем «королевского клуба».