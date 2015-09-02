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    Реднапп: «У «Ливерпуля» худший состав за многие годы»

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп раскритиковал «Ливерпуль»:
    «Команде повезло, что у нее есть хоть какие-то очки. «Борнмут» должен был побеждать их, а в Стоке они забили случайный чудо-гол. Единственный момент, когда команда играла хорошо – первый тайм против «Арсенала».

    Их состав выглядит абсолютно средним, и мне он кажется худшим за последние годы. Если «Ливерпуль» попадет в пятерку, это будет хороший результат. Впрочем, у них есть шанс и на победу в чемпионате», – сказал Реднапп.

    Источник: Tribalfootball

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    02.09.2015 15:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      RedWolf95 2 сентября 2015, 17:20

      Ливерпуль проста не хочет за что боролся, иначе удерживали бы своих лидеров и покупали бы достойных

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