Реднапп: «У «Ливерпуля» худший состав за многие годы»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп раскритиковал «Ливерпуль»:

«Команде повезло, что у нее есть хоть какие-то очки. «Борнмут» должен был побеждать их, а в Стоке они забили случайный чудо-гол. Единственный момент, когда команда играла хорошо – первый тайм против «Арсенала».

Их состав выглядит абсолютно средним, и мне он кажется худшим за последние годы. Если «Ливерпуль» попадет в пятерку, это будет хороший результат. Впрочем, у них есть шанс и на победу в чемпионате», – сказал Реднапп.