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    Слуцкий: «Сборная России не будет подстраиваться под Ибрагимовича»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий заявил, что модель игры сборной России на предстоящий отборочный матч Евро-2016 против Швеции не принимает в расчет, сыграет ли в матче форвард Златан Ибрагимович:

    «Построение сборной России не будет зависеть от присутствия или отсутствия Ибрагимовича. Скорее от этого будут зависеть наши оборонительные действия или перестроения. Но пока я не вижу причин, по которым он мог бы не сыграть», – сказал рулевой сборной.

    Источник: ТАСС

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    02.09.2015 15:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 2 сентября 2015, 22:31

      Все будет зависеть от настроя наших игроков,но главное-это не делать ляпы в обороне и вовремя возвращаться к своим воротам - в последних матчах именно так пропускались голы и проигрывались матчи!

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 2 сентября 2015, 17:27

      А надо бы его прикрыть,а то и стыки пролетят

      1
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      Рейтинг: +16

      suhow6 2 сентября 2015, 17:15

      0-1 будет. шведы победят. ибра забьет

      1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 2 сентября 2015, 16:55

      Думаю, как Сказал СПОРСМЕН наши уверенно выиграют. У шведов то кроме Ибрагимовича и игрока нет в атаке стоящего, хотя бы нашего Черышева или Дзагоева или Шатова например. Наши должны раскрепоститься и начать играть!!!

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      Рейтинг: -186

      Protosser 2 сентября 2015, 16:25

      0-2 в пользу Швеции.

      1
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      Рейтинг: +496

      firs04 2 сентября 2015, 15:55

      Хотелось бы победы, но максимум для нас 3 место и в стыках Словения

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      Рейтинг: +496

      firs04 > Novograd 2 сентября 2015, 17:27

      не курю и тебе не советую. и не пори ересь. Взламывать оборону команды которая будет играть на ничью у наших никогда не получалось. 3место -реально наше в этой группе "надо постараться"

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