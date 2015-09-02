Слуцкий: «Сборная России не будет подстраиваться под Ибрагимовича»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий заявил, что модель игры сборной России на предстоящий отборочный матч Евро-2016 против Швеции не принимает в расчет, сыграет ли в матче форвард Златан Ибрагимович:

«Построение сборной России не будет зависеть от присутствия или отсутствия Ибрагимовича. Скорее от этого будут зависеть наши оборонительные действия или перестроения. Но пока я не вижу причин, по которым он мог бы не сыграть», – сказал рулевой сборной.