Салах и Джеко – в заявке «Ромы» на Лигу чемпионов

Рома даст бой Барсе?
«Рома» подала заявку на Лигу чемпионов сезона-2015/16. В нее вошли приобретенные летом полузащитники Мохаммед Салах, Вильям Ванкер и Яго Фальке, а также нападающий Эдин Джеко, а защитник Норберт Гьомбер в список не попал.
Полностью заявка римлян выглядит следующим образом:
Вратари: Де Санктис, Щесны
Защитники: Динь, Торосидис, Майкон, Кастан, Манолас, Рудигер
Полузащитники: Ванкер, Де Росси, Наингголан, Салах, Тотти, Флоренци, Фальке, Пьянич, Кейта, Учан,
Нападающие: Джеко, Итурбе, Жервиньо