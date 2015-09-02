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    Салах и Джеко – в заявке «Ромы» на Лигу чемпионов

    «Рома» подала заявку на Лигу чемпионов сезона-2015/16. В нее вошли приобретенные летом полузащитники Мохаммед Салах, Вильям Ванкер и Яго Фальке, а также нападающий Эдин Джеко, а защитник Норберт Гьомбер в список не попал.

    Полностью заявка римлян выглядит следующим образом:
    Вратари: Де Санктис, Щесны

    Защитники: Динь, Торосидис, Майкон, Кастан, Манолас, Рудигер

    Полузащитники: Ванкер, Де Росси, Наингголан, Салах, Тотти, Флоренци, Фальке, Пьянич, Кейта, Учан,

    Нападающие: Джеко, Итурбе, Жервиньо

    Источник: Football Italia

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    02.09.2015 14:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Aspirin77 2 сентября 2015, 14:32

      Рома даст бой Барсе?

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