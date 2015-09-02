Салах и Джеко – в заявке «Ромы» на Лигу чемпионов

«Рома» подала заявку на Лигу чемпионов сезона-2015/16. В нее вошли приобретенные летом полузащитники Мохаммед Салах, Вильям Ванкер и Яго Фальке, а также нападающий Эдин Джеко, а защитник Норберт Гьомбер в список не попал.

Полностью заявка римлян выглядит следующим образом:

Вратари: Де Санктис, Щесны

Защитники: Динь, Торосидис, Майкон, Кастан, Манолас, Рудигер

Полузащитники: Ванкер, Де Росси, Наингголан, Салах, Тотти, Флоренци, Фальке, Пьянич, Кейта, Учан,

Нападающие: Джеко, Итурбе, Жервиньо