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    Мартинес доволен подписанием Леннона

    Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес остался доволен тем, что клуб приобрел вингера Аарона Леннона. Вторую половину прошлого сезона футболист провел в аренде на «Гудисон Парк», однако клуб не сумел сразу его выкупить из-за высокой цены, которую назначил «Тоттенхэм».

    «Аарон играл большую роль в команде во второй половине прошлого сезона, и я надеюсь, что он будет таким же продуктивным.

    Его уважают в раздевалке, у него огромный опыт выступлений в Премьер-лиге, и он соответствует уровню амбиций нашего клуба», – сказал Мартинес.

    Источник: Tribalfootball

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    02.09.2015 14:06
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