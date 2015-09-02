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    Мутко не будет бороться с агентами

    Министр спорта Виталий Мутко, сегодня избранный на пост главы РФС, подчеркнул, что не собирается противостоять институту футбольных агентов:
    «Борьба с агентским бизнесом – ложный путь. Это не наша проблема. Агенты решением ФИФА выделены из числа субъектов футбола. Я с агентским бизнесом не собираюсь бороться. Кричать, сколько клубы тратят денег, не надо. Это не проблема РФС. Наша задача – чтобы в сборную вызывались лучшие игроки», – заявил Мутко.

    Источник: РФС

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    02.09.2015 13:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +826

      Grag 2 сентября 2015, 17:40

      имеет наверное с агентов не мало,чего с ними бороться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Казёл Драздабарод 2 сентября 2015, 16:00

      Мутко вапще против борьбы с коррупцией.

      4
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 2 сентября 2015, 15:32

      с ними за откаты легче разговаривать

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 сентября 2015, 14:45

      тогда за чем ты лезешь в клубы навязывая им свой дурацкий лимит и финансовый регламент

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 2 сентября 2015, 14:39

      Агенты вызывали его на татами?

      -1
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