Мутко не будет бороться с агентами

Министр спорта Виталий Мутко, сегодня избранный на пост главы РФС, подчеркнул, что не собирается противостоять институту футбольных агентов:

«Борьба с агентским бизнесом – ложный путь. Это не наша проблема. Агенты решением ФИФА выделены из числа субъектов футбола. Я с агентским бизнесом не собираюсь бороться. Кричать, сколько клубы тратят денег, не надо. Это не проблема РФС. Наша задача – чтобы в сборную вызывались лучшие игроки», – заявил Мутко.