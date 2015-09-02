Мутко: «Хочу, чтобы российский клуб выиграл Лигу чемпионов»

Новый глава РФС Виталий Мутко поделился своим мнением по поводу участия российских команд в международных турнирах и влияния их успехов на развитие футбола в стране:

«Я бы очень хотел, чтобы российский клуб выиграл Лигу чемпионов или Лигу Европы. Любая такая победа дает серьезный импульс развитию футбола, количество детей, идущих в академии, увеличивается. Успехи нужны, и они должны быть у нас. Локальные успехи есть, юношеская сборная выиграла серебряные медали.

Если основная сборная сейчас успешно выступит, то атмосфера поменяется, ребята-то хотят, просто немножко они были подзажатые, есть свои нюансы, сейчас же будет по-другому», – сказал Мутко.