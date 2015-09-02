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    Мутко: «Хочу, чтобы российский клуб выиграл Лигу чемпионов»

    Новый глава РФС Виталий Мутко поделился своим мнением по поводу участия российских команд в международных турнирах и влияния их успехов на развитие футбола в стране:

    «Я бы очень хотел, чтобы российский клуб выиграл Лигу чемпионов или Лигу Европы. Любая такая победа дает серьезный импульс развитию футбола, количество детей, идущих в академии, увеличивается. Успехи нужны, и они должны быть у нас. Локальные успехи есть, юношеская сборная выиграла серебряные медали.

    Если основная сборная сейчас успешно выступит, то атмосфера поменяется, ребята-то хотят, просто немножко они были подзажатые, есть свои нюансы, сейчас же будет по-другому», – сказал Мутко.

    Источник: РФС

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    02.09.2015 13:22
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 2 сентября 2015, 20:30

      Он так сказал?! Что, лимит на легионеров уже отменяют? Какая нафиг лига чемпионов с таким лимитом?

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 2 сентября 2015, 18:41

      Взялся за дело Мудко, пока правда только языком работает

      0
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      Рейтинг: +11

      Армен Мосоян 2 сентября 2015, 16:08

      Насмешил мутко

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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 2 сентября 2015, 15:34

      чудак похоже давно футбол не смотрел

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 2 сентября 2015, 15:21

      Ебанутый,Хоти дальше,еще вообще легионеров запретите так вообще 0 очков в группе будет

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      Рейтинг: +26

      dima556 2 сентября 2015, 15:09

      лучше бы за Сборную переживал...

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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 2 сентября 2015, 14:47

      Так то этого не будет, ибо российский футбол дно

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      Рейтинг: +13

      Aspirin77 2 сентября 2015, 14:32

      )))

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      Рейтинг: +12

      MRHM-1988 2 сентября 2015, 14:18

      В каком веке Мутко интересно ?

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 сентября 2015, 14:05

      где то мы это уже слышали от Фурсенко который уверял нас о выигрыше ЧМ-18г теперь этот новоиспеченный брехун хочет выиграть еврокубок если только Copa del Sol и то не факт с нынешним то лимитом

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