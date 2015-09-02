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    Мутко: «Спорт на телевидении станет доступнее»

    Министр спорта Виталий Мутко, сегодня избранный президентом РФС, прокомментировал вопрос взаимоотношений клубов и федерации, а также доступность спорта на телевидении:
    «РФС должен бережно относится к экономике клубов и стараться помогать им решать возникающие проблемы, но активно не вмешиваться в эти процессы.

    Телеканал «Россия-2» на данный момент выделяет спортивным передачам всего 40 процентов эфирного времени, так как правами на основную массу контента владеет «Газпром-медиа». Теперь же они объединятся и спорт будет доступнее», – сказал Мутко.

    Источник: РФС

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    02.09.2015 12:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 2 сентября 2015, 23:50

      Ура!!!Надеюсь больше матчей РПЛ будут показывать по России 2!А так же ФНЛ!

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