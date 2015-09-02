Мутко: «Спорт на телевидении станет доступнее»

Министр спорта Виталий Мутко, сегодня избранный президентом РФС, прокомментировал вопрос взаимоотношений клубов и федерации, а также доступность спорта на телевидении:

«РФС должен бережно относится к экономике клубов и стараться помогать им решать возникающие проблемы, но активно не вмешиваться в эти процессы.

Телеканал «Россия-2» на данный момент выделяет спортивным передачам всего 40 процентов эфирного времени, так как правами на основную массу контента владеет «Газпром-медиа». Теперь же они объединятся и спорт будет доступнее», – сказал Мутко.