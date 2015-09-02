Мутко: «Не вижу проблем в сомещении постов»

Была бы работа тяжелая, не хватался бы он за другую дополнительно. А "складно звонить" можно и на двух должностях. Ставлю зачет Мудко, умеет продать свой труд.
Новый президент РФС Виталий Мутко заявил, что не видит проблем в совмещении постов министра спорта и президента РФС. Также чиновник пообещал решить все вопросы с трансляциями матчей российской сборной в квалификации Евро-2016 .
«Я не вижу проблем в совмещении постов министра и президента РФС.
Мы постараемся решить все вопросы с дальнейшей трансляцией матчей сборной России в отборе на Евро. И в финальной части турнира, если мы туда попадем», - сказал Мутко.