Мутко: «Не вижу проблем в сомещении постов»

Новый президент РФС Виталий Мутко заявил, что не видит проблем в совмещении постов министра спорта и президента РФС. Также чиновник пообещал решить все вопросы с трансляциями матчей российской сборной в квалификации Евро-2016 .

«Я не вижу проблем в совмещении постов министра и президента РФС.

Мы постараемся решить все вопросы с дальнейшей трансляцией матчей сборной России в отборе на Евро. И в финальной части турнира, если мы туда попадем», - сказал Мутко.