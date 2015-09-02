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    Мутко: «Не вижу проблем в сомещении постов»

    Новый президент РФС Виталий Мутко заявил, что не видит проблем в совмещении постов министра спорта и президента РФС. Также чиновник пообещал решить все вопросы с трансляциями матчей российской сборной в квалификации Евро-2016 .

    «Я не вижу проблем в совмещении постов министра и президента РФС.

    Мы постараемся решить все вопросы с дальнейшей трансляцией матчей сборной России в отборе на Евро. И в финальной части турнира, если мы туда попадем», - сказал Мутко.

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    02.09.2015 11:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 2 сентября 2015, 14:32

      Была бы работа тяжелая, не хватался бы он за другую дополнительно. А "складно звонить" можно и на двух должностях. Ставлю зачет Мудко, умеет продать свой труд.

      0
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      Рейтинг: +42

      firewing 2 сентября 2015, 12:10

      Я не вижу проблем в совмещении постов министра и президента РФС - ведь оплачиваются обе должности!

      -1
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      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- > Mamont88 2 сентября 2015, 14:07

      Вынь xyй изо рта,придурок.

      0
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      Рейтинг: +42

      firewing > Mamont88 2 сентября 2015, 14:15

      Выбирай выражения, деточка...

      0
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      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 2 сентября 2015, 11:59

      "Волшебник"-Многостаночник.

      -1
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      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- > Mamont88 2 сентября 2015, 14:06

      Пид0р безмозглый.Это про тебя,если чё!

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