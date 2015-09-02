Симонян: «Решение расстаться с Капелло было принято после поражения от Австрии»

только Слуцкий сколько уже в ЦСКА работает ежедневно круглый год. Поставить игру в клубе за годы, и в сборной за три дня - совершенно разные вещи. И если с обороной он знаком, то в атаке в сборной нет Думбии и Мусы. Разве что Дзагоев из атакующих. Посмотрим, в общем, что из этого выйдет.
Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян рассказал, когда было принято решение расстаться с главным тренером сборной России Фабио Капелло. Также чиновник объяснил, почему на пост тренера был приглашен именно Леонид Слуцкий.
«После поражения от Австрии было, к сожалению, принято решение расстаться с Капелло. Или не к сожалению.
Почему назначили именно Слуцкого? Пригласили Слуцкого в сборную, так как игра у ЦСКА в чемпионате России поставлена лучше, чем у других коллективов», - заявил Симонян.