Ринат Билялетдинов: «Надеюсь, на улицу без компенсации не выгонят»

Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что четвертого сентября приедет в Казань, чтобы с большой долей вероятности попрощаться с командой.

- Как у вас дела, вы уже в Казани или выходные проводите в Москве?

- Занимаюсь делами в Москве. В Казань лечу четвертого числа.

- С руководством говорили?

- Да, был определенный разговор.

- Заявление просили написать?

- Никто на меня не давит. Четвертого на месте все решим. Но по всей вероятности, если руководящая группа в лице президента клуба Валерия Сорокина уходит, то цепочка перейдет и на меня.

- Вы защищены контрактом?

- Надеюсь, да. Юристы говорят, что защищенность есть.

- На улицу не выгонят без компенсации?

- Не должны. Надеюсь, этого не произойдет.

- Вам предъявляли за эти дни в лицо какие-то претензии?

- Нет. Я ситуацию вижу так: нет результата, но в плане самоотдачи у меня вопросов нет, команда управляема, билась. Да, она не всегда была готова в силу определенного перегруза. Но я видел глаза ребят, в этом плане меня не обмануть.