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    Ринат Билялетдинов: «Надеюсь, на улицу без компенсации не выгонят»

    Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что четвертого сентября приедет в Казань, чтобы с большой долей вероятности попрощаться с командой.

    - Как у вас дела, вы уже в Казани или выходные проводите в Москве?

    - Занимаюсь делами в Москве. В Казань лечу четвертого числа.

    - С руководством говорили?

    - Да, был определенный разговор.

    - Заявление просили написать?

    - Никто на меня не давит. Четвертого на месте все решим. Но по всей вероятности, если руководящая группа в лице президента клуба Валерия Сорокина уходит, то цепочка перейдет и на меня.

    - Вы защищены контрактом?

    - Надеюсь, да. Юристы говорят, что защищенность есть.

    - На улицу не выгонят без компенсации?

    - Не должны. Надеюсь, этого не произойдет.

    - Вам предъявляли за эти дни в лицо какие-то претензии?

    - Нет. Я ситуацию вижу так: нет результата, но в плане самоотдачи у меня вопросов нет, команда управляема, билась. Да, она не всегда была готова в силу определенного перегруза. Но я видел глаза ребят, в этом плане меня не обмануть.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.09.2015 10:11
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