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    Как минимум 45 матчей чемпионата России будут показаны по «Матч-ТВ»

    Генеральный директор «НТВ-Плюс» Александр Вронский поведал о том, как будет освещаться чемпионат России на новом спортивном канале «Матч-ТВ».

    «Мы в контракте записали минимальное количество матчей за сезон – 45, но это не значит, что мы ими ограничимся. Речь идет о том, чтобы у нас была возможность вместе с лигой выбирать самые рейтинговые матчи на эфирный канал, и мы их обязуемся показать не менее 45, но можем показать и больше», - говорит Вронский.

    Также гендиректор «НТВ-Плюс» рассказал о доходах от трансляций.

    «Мы в рамках редакционного совета заложили в качестве одного из показателей эффективности, записав это в договор, размер дохода, который будем собирать. И мы за сезон-2015/16 разработаем конкретные цифры и план их роста к сезону-2017/18.

    Кроме этого, договором предусмотрено разделение доходов свыше определенного значения по российской территории 40 на 60 в пользу клубов. Сегодня проблема в том, что рынок рекламы довольно сильно упал, и зачастую не от нас зависит, как он будет развиваться, но мы надеемся, что через три года эта ситуация улучшится, и мы сможем собирать столько денег, что уже сможем делиться с клубами».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2015 01:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 2 сентября 2015, 10:20

      Только в России для того чтобы открыть новый канал с футбол (бесплатный!!) нужно закрыть бесплатный канал Спорт, создать канал Наш футбол. А почему нельзя было просто первому каналу, НТВ, Россия 2 дать по два матча и всем бы хватило всего. Идиотизм самый натуральный!!!

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      Рейтинг: +752

      alex1004 > Nesterenko 2 сентября 2015, 11:04

      Проблема в том что центральные каналы не хотят показывать матчи в вечернее время. Во сколько они сейчас показывают футбол? В 13:30... Это далеко не всегда удобно для команд, особенно летом, особенно если это топовые матчи. Картинка в дневных матчах как правило уступает вечерним, часть поля получается в тени, часть на солнце, камерам постоянно приходится перестраиваться, в это время изображение на экране то слишком яркое, то слишком темное. Искусственное освещение исправляет этот недочет. Не зря же матчи Лиги чемпионов проводят только в вечернее время...

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > alex1004 3 сентября 2015, 08:49

      Хех, неудобно, я с Дальнего востока. У нас матчи начинаются с 23:00 вечера до 7 утра. И ничего привык, вот это я понимаю, неудобно. И нтв плюс у нас тарелку не поставишь, смотреть толком нечего. Поэтому мне лично все-равно какое будет время трансляции (все-равно у нас это будет ночью), главное больше матчей показывать на общедоступных каналах, раньше прокатывало, а сейчас нет. Я уже молчу по матчи ЛЧ, которые НТВ показывает на день позже, это нормально вообще?))

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      Рейтинг: +18

      ultimate 2 сентября 2015, 09:03

      ЦСКА и бомжиков не смотрю команды эти не интересны

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      Рейтинг: +101

      Ver 2 сентября 2015, 07:04

      И где это "Матч ТВ"?

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      Рейтинг: +296

      Raulya > Ver 2 сентября 2015, 09:21

      В ноябре должен появиться вроде

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      Рейтинг: +10

      jump• > Raulya 2 сентября 2015, 10:02

      Говорили в сентябре, теперь уже в ноябре?

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      Рейтинг: +24995

      bset > jump• 2 сентября 2015, 10:31

      Говорили в ноябре. И до сих пор говорят в ноябре. Так он в ноябре и появится.

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