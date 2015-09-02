Буссуфа не попал в заявку «Локомотива» на Лигу Европы

Московский «Локомотив» опубликовал заявку на Лигу Европы, и в списке футболистов отсутствует полузащитник Мубарак Буссуфа.

Вратари: Гильерме, Коченков, Абаев.

Защитники: Пейчинович, Чорлука, Логашов, Михалик, Дюрица, Денисов, Шишкин, Янбаев.

Полузащитники: Касаев, Фернандеш, Шешуков, Григорьев, Коломейцев, Самедов, Тарасов, Ндинга.

Нападающие: Майкон, Ниассе, Шкулетич.

Также в заявке находятся шесть футболистов младше 21 года.

Защитники: Макаров.

Полузащитники: Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук.

Нападающие: Кипиани, Жемалетдинов.