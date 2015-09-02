Чельстрем: «Никто не хочет быть на месте сборной России»

Полузащитник сборной Швеции Ким Чельстрем поделился своим мнением о сборной России, с которой шведам предстоит сыграть в рамках отбора на Евро-2016. По мнению футболиста, в стане соперника царит не самая лучшая атмосфера.

«В российской команде было много внутренних конфликтов. Мне кажется, сложно показывать хороший футбол, когда чувствуешь, что хороших отношений с тренером нет, что есть постоянные конфликты. Для успеха необходимы согласие и спокойствие, команда должна быть единой. Не думаю, что это есть у России. Путь сборной России в последние годы не был гладким. У них не было результата», - считает Чельстрем.

Также игрок коснулся турнирного положения и тактики на предстоящий матч.

«Никто не хочет быть на месте сборной России. Они в четырех очках позади нас и имеют множество проблем. Каждый хотел бы оказаться на нашем месте, а не на месте России. Если мы сможем лишить их мяча и будем удерживать его, их запал иссякнет. Если мы сможем замедлить игру, держа при этом мяч, то у них совсем не останется энергии».