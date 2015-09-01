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    Галлиани: «Балотелли понял, что это его последний шанс»

    Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассказал о том, как ведет себя нападающий Марио Балотелли, арендованный у «Ливерпуля». Галлиани отмечает, что подход футболиста к делу изменился в лучшую сторону.

    «Балотелли очень изменился. Абсолютно изменился, стал совсем иначе относиться к делу. Он первым приходит на тренировку и уходит позже остальных. Синиша Михайлович просит игроков являться к завтраку в 8:30, а Марио на месте уже в 8 часов».

    Вице-президент уверен, что Балотелли осознает свое положение.

    «Мне кажется, он понял, что это его последний шанс. Уверен, он его не упустит. Его талант и способности никогда не вызывали вопросов. Если он и дальше будет относиться к делу точно так же, у него всe получится».

    Источник: Football Italia

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    01.09.2015 23:56
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