Бартомеу: «Реал» пытается создавать трудности «Барселоне» и лично Неймару»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался на тему расследования покупки нападающего Неймара в 2013 году.

Каталонцы утверждают, что сумма сделки с "Сантосом"составила 57,1 миллиона евро, в то время как прокуратура Испании подозревает, что за игрока было заплачено 94,8 миллиона. Бартомеу считает, что здесь не обошлось без происков мадридского «Реала».

«В Мадриде до сих пор не могут смириться с тем, что Неймар выбрал «Барселону». Поэтому они и пытаются создавать трудности для клуба и для него лично. Посмотрим, что в итоге решит суд, но я никогда не устану защищать интересы «Барселоны» и ее игроков».

Также президент прокомментировал продление контракта с футболистом.

«Мы еще не начали обсуждать с Неймаром этот вопрос».