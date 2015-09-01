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    Бартомеу: «Реал» пытается создавать трудности «Барселоне» и лично Неймару»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался на тему расследования покупки нападающего Неймара в 2013 году.

    Каталонцы утверждают, что сумма сделки с "Сантосом"составила 57,1 миллиона евро, в то время как прокуратура Испании подозревает, что за игрока было заплачено 94,8 миллиона. Бартомеу считает, что здесь не обошлось без происков мадридского «Реала».

    «В Мадриде до сих пор не могут смириться с тем, что Неймар выбрал «Барселону». Поэтому они и пытаются создавать трудности для клуба и для него лично. Посмотрим, что в итоге решит суд, но я никогда не устану защищать интересы «Барселоны» и ее игроков».

    Также президент прокомментировал продление контракта с футболистом.

    «Мы еще не начали обсуждать с Неймаром этот вопрос».

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.09.2015 23:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11

      NOVA 3 сентября 2015, 22:54

      Летом 2011 года бразилец имел готовый предварительный контракт с мадридским «Реалом», но в мае 2013, когда «Сантос» заявил о возможности продажи футболиста, за него началась борьба между «Реалом» и «Барселоной». Бразильский клуб предложил Неймару право выбора, и тот отдал предпочтение каталонскому клубу. Самое интересное, что в юности Неймар, нынешняя звезда «Барселоны», имел шанс оказаться в Королевском клубе и весной 2006 года он даже тренировался две недели в Вальдебебас в одной команде с Дани Карвахалем, Сарабией и Алексом Фернандесом. Молодой футболист, приехавший в компании своего отца и агента Вагнера Рибейро, понравился тренерам мадридской фабрики, но «Мадрид» не захотел платить 60 тысяч евро, которые запросил агент футболиста.
      тогда уже знали что петушок растет! так как предал Реал и выбрал путу!

      0
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      Рейтинг: +19

      vidi777 2 сентября 2015, 16:07

      Неймар середнячок. От этих денег не стоит. А то что лично отцу Неймара в счёт поступило 50 лямов это факт. и кому то придётся отвечать за это. Реал тут не причём.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > vidi777 2 сентября 2015, 17:45

      Откуда такими фактами располагаешь? С такой уверенностью о таких вещах говоришь, диванный эксперт, а сам рюкзак в школу не собрал еще. лол

      0
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      Рейтинг: +10

      BarcaForca > FCBarcelona1713 2 сентября 2015, 19:45

      Он видимо личный агент Реала. Парень серьезный располагает качественной информацией.

      0
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      Рейтинг: +9

      Siyovush Salimov 2 сентября 2015, 12:26

      Реал Мадрид ревнуеть

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 2 сентября 2015, 12:17

      ему РЕАЛ снится ночами видать

      1
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      Рейтинг: +11

      NOVA 2 сентября 2015, 00:44

      тока если на поле! а так саме себе всякими петушками создают!

      -3
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      Рейтинг: +10

      Adam080 > NOVA 2 сентября 2015, 09:47

      Петух здесь только ты!

      0
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      Рейтинг: +11

      NOVA > Adam080 3 сентября 2015, 22:53

      гавняма!

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