Бартомеу: «Реал» пытается создавать трудности «Барселоне» и лично Неймару»

Летом 2011 года бразилец имел готовый предварительный контракт с мадридским «Реалом», но в мае 2013, когда «Сантос» заявил о возможности продажи футболиста, за него началась борьба между «Реалом» и «Барселоной». Бразильский клуб предложил Неймару право выбора, и тот отдал предпочтение каталонскому клубу. Самое интересное, что в юности Неймар, нынешняя звезда «Барселоны», имел шанс оказаться в Королевском клубе и весной 2006 года он даже тренировался две недели в Вальдебебас в одной команде с Дани Карвахалем, Сарабией и Алексом Фернандесом. Молодой футболист, приехавший в компании своего отца и агента Вагнера Рибейро, понравился тренерам мадридской фабрики, но «Мадрид» не захотел платить 60 тысяч евро, которые запросил агент футболиста.
тогда уже знали что петушок растет! так как предал Реал и выбрал путу!
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался на тему расследования покупки нападающего Неймара в 2013 году.
Каталонцы утверждают, что сумма сделки с "Сантосом"составила 57,1 миллиона евро, в то время как прокуратура Испании подозревает, что за игрока было заплачено 94,8 миллиона. Бартомеу считает, что здесь не обошлось без происков мадридского «Реала».
«В Мадриде до сих пор не могут смириться с тем, что Неймар выбрал «Барселону». Поэтому они и пытаются создавать трудности для клуба и для него лично. Посмотрим, что в итоге решит суд, но я никогда не устану защищать интересы «Барселоны» и ее игроков».
Также президент прокомментировал продление контракта с футболистом.
«Мы еще не начали обсуждать с Неймаром этот вопрос».