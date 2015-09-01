Кержаков может перейти на работу в РФС

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков в ближайшее время может занять одну из должностей в РФС.

Сообщается, что соответствующее официальное предложение футболисту будет сделано в ближайшее время. Однако перед переходом на новую работу Кержакову нужно будет урегулировать свои отношения с клубом.

Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2016 года. Форвард может расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, но это повлечет за собой двухлетнее лишение статуса профессионального игрока.