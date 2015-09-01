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    Кержаков может перейти на работу в РФС

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков в ближайшее время может занять одну из должностей в РФС.

    Сообщается, что соответствующее официальное предложение футболисту будет сделано в ближайшее время. Однако перед переходом на новую работу Кержакову нужно будет урегулировать свои отношения с клубом.

    Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2016 года. Форвард может расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, но это повлечет за собой двухлетнее лишение статуса профессионального игрока.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2015 23:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +37

      Venegant 2 сентября 2015, 16:27

      Кержаков не сможет попасть и в РФС

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24995

      bset 2 сентября 2015, 10:26

      По слухам, трансфер составит около 20 млн евро. Контракт будет рассчитан на 3 года.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 2 сентября 2015, 10:15

      Жаль что лучший бомбардир в ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО футбола заканчивает так свою карьеру из-за рыжего португала. Даже прощальный матч не сыграет???!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 2 сентября 2015, 06:08

      Этого бездаря только и не хватает в РФСе.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +665

      Snerg 2 сентября 2015, 01:37

      ппц куда это овно только не готовы засунуть))), интересно сколько бабла отвалил)

      3
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 2 сентября 2015, 00:21

      Каков поп, таков и приход

      4
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      Рейтинг: +18

      ВеRt@/\ьФm 1 сентября 2015, 23:40

      Саша что ты делаешь? Эту должность могут дать тебе и позже. Зачем заканчивать сейчас карьеру. Болаша могут скоро уволить и у тебя будет шанс вернуться в футбол и на Петрович.

      1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > ВеRt@/\ьФm 2 сентября 2015, 10:47

      А могут и не дать позже.

      1
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