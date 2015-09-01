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    «Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление о несостоявшемся трансфере Де Хеа

    «Манчестер Юнайтед» пролил свет на ситуацию, сложившуюся вокруг перехода голкипера Давида Де Хеа в «Реал», который так и не был оформлен. В заявлении говорится, что вся инициатива исходила от мадридского клуба.

    «Манчестер Юнайтед» не искал контактов с «Реалом» для продажи Де Хеа. Давид – ключевой член команды, и клуб предпочитал не продавать его. До вчерашнего дня мы не получили ни одного предложения по Давиду.

    В обеденное время «Реал» сделал первое предложение. Клубы достигли договоренности о трансфере, который включал в себя переезд Кейлора Наваса на «Олд Траффорд». Сделки зависели друг от друга.

    В последние несколько часов, когда Навас находился в расположении «Реала», мадридский клуб контролировал документацию в отношении Де Хеа, самого Наваса и «Реала». «Манчестер Юнайтед» контролировал документы, касающиеся только «Манчестер Юнайтед», - утверждает английский клуб.

    В заявлении также содержится детальная хронология событий.

    «В 20.42 по британскому времени «Манчестер Юнайтед» отправил «Реалу» документы по двум футболистам. В 22.32 «Реал» вернул документы Давида без страницы с подписью.

    В 22.40 по британскому времени, за минуты до закрытия трансферного окна, «Манчестер Юнайтед» получил документы с существенными изменениями, что сразу же поставило трансфер под угрозу. Только в 22.55 от «Реала» пришли документы, необходимые для расторжения контракта Де Хеа.

    В это время документы по Навасу до сих пор не были нам возвращены.

    В 22.58 по британскому времени трансферное соглашение было отправлено нами через систему ФИФА TMS. До дедлайна».

    По мнению «Манчестер Юнайтед», сделка сорвалась по вине «Реала».

    «Как мы понимаем, сделка не могла состояться, потому что:

    – «Реал» не загрузил вовремя документы по Де Хеа в систему ФИФА TMS. «Манчестер Юнайтед» это сделал.

    – «Реал» не переслал документы Давида в офис Ла Лиги вовремя. Согласно сообщениям, это произошло через 28 минут после дедлайна.

    Факт того, что «МЮ» оформил все документы вовремя, подтверждает Футбольная ассоциация Англии, которая предложила помощь в обсуждении ситуации с ФИФА.

    Наш клуб предложил свою помощь и документы с временными отметками «Реалу», но они решили не идти по этому пути.

    «Манчестер Юнайтед» в трансферных операциях ведет себя надлежащим образом и действует эффективно».

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    01.09.2015 22:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +19

      vidi777 2 сентября 2015, 16:11

      "В 22.58 по британскому времени трансферное соглашение было отправлено нами через систему ФИФА TMS. До дедлайна" То есть 23- 58 по Испанскому времени. У Реала было целая минута что бы собрать все необходимые документы и регистрировать Игрока )))))))))))) в МЮ что с дуба рухнули.....Они нарочно так зделали. На зло ДЕХЕА И РЕАЛА....

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      Рейтинг: +59

      YAMAYKA 2 сентября 2015, 09:54

      Что делал "Реал" все лето вот в чем вопрос. Вспомнить про Де Хеа 31 августа это вверх интеллекта, на который способен господин Перес. В Итоге ДДХ скорее пол года будет сидеть на банке или же играть за команду до 21 года.
      ИМХО + Слухи о том, что для игры в основе ДДХ должен новый контракт подписать.

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      Рейтинг: +164

      Maga Ingush 2 сентября 2015, 08:29

      Думаю Реал специально так сделал, чтобы в след году бесплатно получить его))) навас красавчик, было бы глупо его щас отпускать и 25 млн платить за вратаря к которого в контракте прописано что он перейдет в реал как только закончится его контракт, лучше бесплатно)) это адыкватно, и норм транс политика.

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      Рейтинг: +8

      Рауль Мадрид 2 сентября 2015, 02:00

      не верю, издревле надо искать, кому выгодно: Реалу был выгоден переход Де Хеа, МЮ - нет, можно год помурыжить, глядишь и контракт переподпишет, не дали Реалу время на все процедуры, тянули время, конечно не успели заявить в Ла Лигу

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      Рейтинг: +665

      Snerg 2 сентября 2015, 01:21

      РЕАЛ УЖЕ СТАЛ ДАВНО КЛУБОВ ГРЯЗИ И ПОЗОРА

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      Рейтинг: +11

      NOVA 2 сентября 2015, 00:43

      гонят друг на друга! ну сто пудов если бы Реал хотел купить то купили бы! но мю не захотел продавать дешевле просто! хотя де хеа и не надо счас, лучше потом бесплатно возьмем!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 1 сентября 2015, 22:41

      НЕ сомневаюсь!

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