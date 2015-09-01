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    Больше всех в Англии потратил «Манчестер Сити», больше всех заработал – «Манчестер Юнайтед»

    Подведены итоги закрывшегося трансферного окна в Англии.

    Этим летом клубы АПЛ потратили на покупку футболистов 897,7 миллиона фунтов, что стало рекордной цифрой. Суммарный заработок за этот же период составил 416,6 миллиона.

    Самую сбалансированную трансферную кампанию провел «Саугемптон»: клуб заработал 38,5 миллиона фунтов и потратил 41,7 миллиона, уйдя в минус лишь на три с небольшим миллиона. У «Манчестер Сити» расходы превысили доходы на 101,3 миллиона.

    Именно «Манчестер Сити» и стал клубом, который потратил больше всех – 154,2 миллиона фунтов. А больше всех заработал второй клуб из Манчестера: доходы «Юнайтед» от продажи футболистов этим летом составили 72 миллиона.

    Источник: Sports.ru

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    01.09.2015 21:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 2 сентября 2015, 08:33

      покой нам только снился

      0
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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 2 сентября 2015, 07:06

      Ди мария и фалькао, вот и 72 ляма

      0
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      ...
      Рейтинг: +352

      mauxa > Yellow 91 2 сентября 2015, 09:17

      Фалькао был в МЮ в аренде, он здесь не причем..

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 1 сентября 2015, 22:39

      Ну и как все это увязывается с Фэйр Плэй

      0
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер > roman230582 2 сентября 2015, 00:27

      они окупают свои расходы в отличии скажем от России, где футбол не прибылен

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