Больше всех в Англии потратил «Манчестер Сити», больше всех заработал – «Манчестер Юнайтед»

Подведены итоги закрывшегося трансферного окна в Англии.

Этим летом клубы АПЛ потратили на покупку футболистов 897,7 миллиона фунтов, что стало рекордной цифрой. Суммарный заработок за этот же период составил 416,6 миллиона.

Самую сбалансированную трансферную кампанию провел «Саугемптон»: клуб заработал 38,5 миллиона фунтов и потратил 41,7 миллиона, уйдя в минус лишь на три с небольшим миллиона. У «Манчестер Сити» расходы превысили доходы на 101,3 миллиона.

Именно «Манчестер Сити» и стал клубом, который потратил больше всех – 154,2 миллиона фунтов. А больше всех заработал второй клуб из Манчестера: доходы «Юнайтед» от продажи футболистов этим летом составили 72 миллиона.