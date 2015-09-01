«Уотфорд» подписал двух форвардов

Новичок Премьер-лиги «Уотфорд» пытается решить свои проблемы в атаке. Команда, не забившая в последних трех матчах этого сезона ни одного мяча, пополнилась сразу двумя нападающими.

Один из них – Виктор Ибарбо, которого арендовали на один год у «Кальяри». Вторую часть прошлого сезона он провел в «Роме» и за это время десять раз выходил на поле в Серии А.

Еще одним новичком «Уотфорда» стал нападающий «Брюгге» Мамаду Уларе, контракт которого рассчитан до 2020 года. Выступая за бельгийский клуб, он провел 36 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.