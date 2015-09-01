Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Уотфорд» подписал двух форвардов

    Новичок Премьер-лиги «Уотфорд» пытается решить свои проблемы в атаке. Команда, не забившая в последних трех матчах этого сезона ни одного мяча, пополнилась сразу двумя нападающими.

    Один из них – Виктор Ибарбо, которого арендовали на один год у «Кальяри». Вторую часть прошлого сезона он провел в «Роме» и за это время десять раз выходил на поле в Серии А.

    Еще одним новичком «Уотфорда» стал нападающий «Брюгге» Мамаду Уларе, контракт которого рассчитан до 2020 года. Выступая за бельгийский клуб, он провел 36 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Уотфорд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2015 20:49
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 1 сентября 2015, 21:21

      Уларе гигант и очень хорош в верховой борьбе, как ТаргетМэн для Англии отличный будет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11