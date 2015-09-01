Мартиаль – игрок «Манчестер Юнайтед»

Мужики , ну просто так бы не отдавали лаваша столько за него . Ладно Ди Мария Англию не повёз . Этот думаю заиграет в команде в которую я верю уже 22 года .
«Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе нападающего «Монако» Антони Мартиаля.
Контракт рассчитан на четыре года и содержит опцию продления еще на сезон. Сумма сделки составляет 50 миллионов евро.
Француз уже дал свой первый комментарий в статусе игрока «красных дьяволов».
«Я взволнован тем, что присоединился к «Манчестер Юнайтед». Мне понравилось время, проведенное в «Монако», и я хотел бы поблагодарить клуб и фанов за все, что они для меня сделали», - говорит Мартиаль.
Мартиаль назвал «Манчестер Юнайтед» величайшим клубом в мире.
«Я всегда хотел играть в Премьер-лиге, а выступать за величайший клуб мира – это то, о чем мечтает каждый молодой футболист. Я с нетерпением ожидаю встречи с моими новыми одноклубниками и возможности поработать с Луи ван Гаалом, который столь многого достиг в своей карьере».