Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мартиаль – игрок «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе нападающего «Монако» Антони Мартиаля.

    Контракт рассчитан на четыре года и содержит опцию продления еще на сезон. Сумма сделки составляет 50 миллионов евро.

    Француз уже дал свой первый комментарий в статусе игрока «красных дьяволов».

    «Я взволнован тем, что присоединился к «Манчестер Юнайтед». Мне понравилось время, проведенное в «Монако», и я хотел бы поблагодарить клуб и фанов за все, что они для меня сделали», - говорит Мартиаль.

    Мартиаль назвал «Манчестер Юнайтед» величайшим клубом в мире.

    «Я всегда хотел играть в Премьер-лиге, а выступать за величайший клуб мира – это то, о чем мечтает каждый молодой футболист. Я с нетерпением ожидаю встречи с моими новыми одноклубниками и возможности поработать с Луи ван Гаалом, который столь многого достиг в своей карьере».

    Источник: Eurosport.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2015 19:31
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      RooneyVanPersie 2 сентября 2015, 22:37

      Мужики , ну просто так бы не отдавали лаваша столько за него . Ладно Ди Мария Англию не повёз . Этот думаю заиграет в команде в которую я верю уже 22 года .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 2 сентября 2015, 14:54

      Классный форвард, очень быстрый и точный, но луи вандал в 1 форварда строит игру, на замену руни выходить будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 2 сентября 2015, 13:46

      Ван Гаал - Дебил года!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      fkb 2 сентября 2015, 12:55

      Посмотрел нарезку эпизодов - действительно игрок не плохой, но два вопроса возникает : почему так дорого и чем он лучше янузая!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      ArtNow 2 сентября 2015, 11:17

      Обалдеть, неужели он настолько талантлив? Откуда такие деньги?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      YAMAYKA 2 сентября 2015, 09:56

      Не 50 а 36,5 из них 20% уплачено Лиону как клубу который воспитал остальные же 13,5 в виде бонусов за различные достижения который он может получить по ходу сезона

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +164

      Maga Ingush 2 сентября 2015, 08:14

      ВОТ УВИДИТЕ, 50 ЗА НЕГО НЕ МНОГО, СКОРО РЕАЛ ЗАПЛАТИТ 100 млн. КОГДА ОН БУДЕТ ОБЛАДАТЕЛЕМ З/М. хороший игрок! Вы наверное не видели как он играет)) я сначала открытия транс окна говорил друзьям что им бы МАРТИАЛЯ, он будет топ форвардом.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +146

      Serjinho > Maga Ingush 2 сентября 2015, 08:38

      единственный нормальный черный - это яя туре. этот баклажан не заиграет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Serjinho 1 сентября 2015, 22:30

      тупорылый мешок аля синит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      астраханец 1 сентября 2015, 21:48

      Сколько???? Да за что столько денег???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      aleksdirektor 1 сентября 2015, 21:16

      Неужели англичане берут пример с Зенита? Решили заработать немного :)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11