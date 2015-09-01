Президент «Урала»: «3-4 сентября будем решать, кто будет главным тренером»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что определится с новым главным тренером команды 3-4 сентября. Он выразил желание, чтобы коллектив возглавил русскоязычный специалист.

«Пока мы не знаем, кто будет новым главным тренером клуба. Я улетаю сейчас на конференцию РФС, которая пройдeт 2 сентября, а после возращения в город 3-4-го числа уже будем решать этот вопрос. Хотим, чтобы «Урал» возглавил русскоязычный тренер. Тарханов нас устраивает в том амплуа, в котором сейчас находится. Он нам очень большой пласт работы закрывает, и мы довольны его работой. Маловероятно, что Тарханов вернeтся к тренерской работе в клубе. Но всe может быть», - сказал Иванов.