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    Президент «Урала»: «3-4 сентября будем решать, кто будет главным тренером»

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что определится с новым главным тренером команды 3-4 сентября. Он выразил желание, чтобы коллектив возглавил русскоязычный специалист.

    «Пока мы не знаем, кто будет новым главным тренером клуба. Я улетаю сейчас на конференцию РФС, которая пройдeт 2 сентября, а после возращения в город 3-4-го числа уже будем решать этот вопрос. Хотим, чтобы «Урал» возглавил русскоязычный тренер. Тарханов нас устраивает в том амплуа, в котором сейчас находится. Он нам очень большой пласт работы закрывает, и мы довольны его работой. Маловероятно, что Тарханов вернeтся к тренерской работе в клубе. Но всe может быть», - сказал Иванов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.09.2015 18:13
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