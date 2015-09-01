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    Стали известны пары команд в 1/16 финала Кубка России

    Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России. С этой стадии в розыгрыш вступают клубы Премьер-лиги.

    Пары приведены в порядке сетки турнира.

    «Волга» (Тверь) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

    «Тосно» (Ленинградская область) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)

    «Волга» (Нижний Новгород) – «Спартак» (Москва)

    «Шинник» (Ярославль) / «Шахтер» (Пешелань) – «Кубань» (Краснодар)

    «Локомотив» (Лиски) – «Динамо» (Москва)

    «Тамбов» (Тамбов) – «Крылья Советов» (Самара)

    «Торпедо» (Армавир) – «Локомотив» (Москва)

    «Спартак» (Нальчик») – «Амкар» (Пермь)

    «Зенит» (Ижевск) – «Краснодар» («Краснодар)

    «Сокол» (Саратов) – «Анжи» (Махачкала)

    «Химки» (Химки) – «Мордовия» (Саранск)

    «Носта» (Новотроицк) – «Терек» (Грозный)

    «Байкал» (Иркутск) – ЦСКА (Москва)

    «Енисей» (Красноярск) – «Урал» (Екатеринбург)

    «СКА-Энергия» (Хабаровск) – «Рубин» (Казань)

    «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «Уфа» (Уфа)

    Матчи 1/16 финала пройдут 23-24 сентября.

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    01.09.2015 18:01
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 22 сентября 2015, 16:20

      Спартачам не сфартило!!!Удача МЯСНЫМ точно понадобится!!!

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      Рейтинг: +8

      Арторикс 7 сентября 2015, 21:50

      На Рим ребята ! на Рим !

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      Рейтинг: +16

      suhow6 2 сентября 2015, 13:55

      торпедо Армавир вперёд. локо пусть в Рот берет

      0
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      Рейтинг: +11

      Армен Мосоян > suhow6 2 сентября 2015, 16:03

      Согласен

      -1
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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 2 сентября 2015, 12:56

      в финале будут Локомотив и Шахтер (Пешелань)
      ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА

      -2
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 2 сентября 2015, 10:32

      у вотяков из Ижевска празник будет на всю Удмуртию.
      Быки могут туда вообще молодёжку отправлять.

      1
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 1 сентября 2015, 23:02

      во торпедо валеры прилипло)))))

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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 1 сентября 2015, 23:00

      Блин хотел на ЦСКА посмотреть,Урал достался=(

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      Рейтинг: +100

      Partizanmett > AleXXX 88 2 сентября 2015, 13:02

      Обыгрываете Урал и ждете жеребьевку. Может и на ЦСКА попадете, если они Байкал пройдут)

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      Рейтинг: +12

      sashaibra > AleXXX 88 2 сентября 2015, 14:53

      Я вот тоже хочу чтоб ЦСКА в Хабаровск прилетел

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      Рейтинг: +17

      xPOPKORNx > Partizanmett 2 сентября 2015, 16:22

      дальше они по сетке пойдут а не жеребьевка

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      Рейтинг: +114

      gentlewolf 1 сентября 2015, 22:56

      У ЦСКА до финала ни одного стоящего соперника.

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      Рейтинг: +146

      Serjinho > gentlewolf 2 сентября 2015, 08:39

      цыска слишком велик, чтобы играть с нормальными клубами. они и с байкалом автобус выставят, а все восхитятся тренерским талантом лени-гамбургера

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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > Serjinho 22 сентября 2015, 16:22

      Посмотрим на вашу игру с Тверью!Смотрите не опозорьтесь,клоуны!!!

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      Рейтинг: +24

      Russian_Klop 1 сентября 2015, 22:47

      Сетку опубликуйте.. Там много интересного проглядывается )))

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      Рейтинг: +41

      Karabaz 1 сентября 2015, 20:16

      Поеду в "НН" За Волгу болеть! Олеее :)

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